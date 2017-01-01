TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Bu yeni oluşumda eşimin yanındayım”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun eşi Banu Türkoğlu ile modacı arkadaşları Gülsüm Elkhatroushi ve Pınar Elkhatroushi, “Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği” çatısı altında ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatma amacıyla,Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Oteli’nin evsahibesi Seda Cevahir’in de katkılarıyla düzenlenen yardım kahvaltısındabir araya geldi…

Yaklaşık 200 yardım severin katılımı ile gerçekleşen yardım kahvaltısında Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Özkan ile Banu Türkoğlu, Gülsüm Elkhatroushi ve Pınar Elkhatroushi tarafından kurulan “Mutluluk Halkası” amaç ve hedeflerini slayt gösterileri ve konuşmalarıyla katılımcılara anlattı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, eşi Banu Türkoğlu’na destek olmak amacıyla katıldığı yardım kahvaltısında, “Eşim yıllardır kimseyi ayırt etmeden, kendisine ulaşan gerçek ihtiyaç sahiplerine elinden geldiğince yardım etmek konusunda oldukça duyarlı bir yapıya sahip. Şimdi arkadaşları ve “Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği işbirliği ile daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyorlar. Her zaman benim yanımda olan eşimin ben de yanındayım” dedi.

“Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Özkan, “Manevi doygunlukla bu yardımları yapabiliyoruz. Banu Türkoğlu’na bizimle birlikte aktif olarak çalıştığı için özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Mutluluk Halkası’nı ne kadar genişletebilirsek, o kadar çok ihtiyaç sahibine ulaşabiliriz. Siz taşın altına elinizi koyun, biz bedenimizi koymaya hazırız” dedi.

Banu Türkoğlu, “Mutluluk Halkası, herkesin katılabileceği, ihtiyaç sahiplerine ayırt etmeksizin yardım etmeyi hedefleyen bir birlik… Bu yolda ilerlerken kendimize yakın bulduğumuz, tamamı gönüllülerden oluşan “Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği” ile işbirliğinde hareket etmekten son derece mutluyuz” dedi.

Gülsüm Elkhatroushi, “Sadece bize maddi destek sağlamakla kalmayın, bizimle yardımı ulaştırmak için gittiğimiz yerlere gelerek, yaptığınız yardımların yerini bulduğunu görün. Hep birlikte, el ele ihtiyaç sahiplerine ulaşalım” dedi.

Pınar Elkhatroushi, “Banu ve Gülsüm ile bu birliği oluşturmaya karar verdiğimizde tek ve ilk amacımız ihtiyaç sahiplerine ulaşmak olduğu konusunda hem fikirdik. Küçücük dokunuşlarla bir ihtiyaç sahibinin hayatına kocaman bir damga vurabiliriz” dedi.

“Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği” çatısı altında kendilerini “Mutluluk Halkası” olarak tanımlayan birliğin hedefi; köylerdeki çocukların eğitim ihtiyaçlarından, evini ısıtamayanların kömürüne, ihtiyacı olan hastaların ilaç ve hastane masraflarına, Suriyeli ya da vatan toprağında kendine yer bulamayan ve zorda kalan pek çok insanın ihtiyaçlarına katkı sağlamak…