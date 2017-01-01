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İstanbul’a 140 kilometrelik alternatif ulaşım güzergahı
İstanbul’a 140 kilometrelik alternatif ulaşım güzergahı

İstanbul’da Büyükçekmece’den Sarıyer’e tüneller, bağlantı yolları, kavşaklar ve köprülerle yaklaşık 140 kilometrelik yeni alternatif ulaşım güzergahı hayata geçiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Pendik-Tavşantepe Metro Hattı açılış programında ezberleri bozacak tünel ulaşım sistemini açıkladı. Topbaş, “Yerin altından yaklaşık 140 kilometrelik yeni alternatif bir ulaşım aksı oluşturacağız” dedi.

İstanbul karayolu ulaşımı için devrim sayılacak bir tünel sistemi için çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Topbaş, “İstanbul toplu ulaşımda dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline geliyor. Şimdi karayolu ulaşımında da önemli bir adım atmaya hazırlanıyoruz. İstanbul tünel ulaşım sistemi için artık imalat aşamasına yaklaşıyoruz. Karayolu ulaşımında devrim niteliğinde bir adım atıyoruz” dedi.

“TÜNELLER İLE YERİN ALTI BİRBİRİNE BAĞLANACAK”

İstanbul’a yeni alternatif bir ulaşım aksı kazandıracaklarını belirten Topbaş, “Tüneller ile yerin altını bir birine bağlayacak adımlar atıyoruz. Büyükçekmece’den Kağıthane’ye oradan da Sarıyer’e kadar tüneller, kavşak ve bağlantı yolları ile birlikte yaklaşık 140 kilometrelik yepyeni bir güzergah açıyoruz. Yeni bir alternatif ulaşım aksı kazanıyoruz. Aynı şekilde Anadolu yakasında da Harem’den Küçüksu’ya Yenisahra’dan Bostancı’ya uzanacak tünellerimizle, İstanbul’un karayolu ulaşımında ezberleri bozmaya hazırlanıyoruz. Bunu yapacak gücümüz, imkanımız, güvenimiz, inancımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle büyük adımlar atıyor olmanın gurur ve heyecanı ile doluyuz” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda hizmete alınan Kağıthane-Piyalepaşa Bomonti-Dolmabahçe Çayırbaşı-Sarıyer tünellerini günde ortalama 150 bin sürücü kullanıyor. 45 dakika olan ulaşım süresini 5 dakikaya indiriyor. Tüneller, emisyon değerlerinde de büyük azalımlar sağlayacak. İnşaatı biten Kasımpaşa Sütlüce tüneli önümüzdeki günlerde hizmete alınacak.

İNŞAATI DEVAM EDEN TÜNELLER: DOLMABAHÇE – LEVAZIM

İnşaatına başlanacak tüneller: Levazım – Armutlu, Armutlu-Cendere Yolu, Cendere Yolu-Ayazağa, Ayazağa-Çayırbaşı, Sarıyer-Kilyos,Kağıthane-Gaziosmanpaşa-Eyüp-İst. Cd., Gop- Eyüp (İst. Cd.) B.Paşa- Esenler -Hal Kav., Bayrampaşa – Esenler, Gürgören Esenler Cincin, Bağcılar – Olimpiyat yolu K. Çekmece, Bahçelievler (Olimpiyat yolu)K.Çekmece, Küçükçekmece Göle geçiş Köprüsülar, Avcılar -Esenyurt- Haramidere, Esenyurt- Tüyap- Büyükçekmece, Silahtarağa Cd.-Gop Cd, Eyüp, Unkapanı Kasımpaşa Sualtı Tüneli, Halkalı-Temapark.

Proje çalışmaları devam eden tüneller: Harem-Beylerbeyi, Beylerbeyi-Çengelköy, Çengelköy-Küçüksu, Yenisahra – Bostancı, Bostancı-Küçükyalı, Kavacık-Çubuklu, Davutpaşa-Samatya, Unkapanı-Samatya, Merter-Kazlıçeşme, Levazım-Zincirlidere, Ortaköy-Kuruçeşme, Kadıköy-Kuşdili.

📆 21 Ocak 2017 Cumartesi 18:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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