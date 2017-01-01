Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet » El Bab şehidi Topal Pendik’te son yolculuğuna uğurlandı.
El Bab şehidi Topal Pendik’te son yolculuğuna uğurlandı.
El Bab şehidi Topal Pendik’te son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım şehit cenazesine katıldı

El Bab şehidi Uzman Çavuş Selim Topal son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, şehidin tabutunu omuzladı.
Suriye’nin El Bab bölgesinde DEAŞ’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Selim Topal için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, törenin yapılacağı alana gelen vatandaşlar tek tek arandı.
Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve şehidin babası Salih Topal yan yana saf tuttu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, tekbirler eşliğinde şehidin tabutunu omuzlayarak top aracına götürdü.
Şehit Selim Topal’ın cenazesi defnedilmek üzere Samandıra Mezarlığı’na götürüldü.

📆 21 Ocak 2017 Cumartesi 18:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

BAĞLANTILAR

oz futbol baskan ahmet baskani chp tuzla ziyaret gunu kadikoy proje yardim GÜNCEL cocuk huseyin Spor şimşek merkezi kartalda maltepe sultanbeyli istanbul kartal yeni kartalspor koleji kaza Belediye Sancaktepe mac turkiye pendik belediyesi Eğitim parti mehmet anma yazici Altinok ak Sağlık mutlu universitesi meclis sadi