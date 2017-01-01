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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal-Tavşantepe metro hattı açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal-Tavşantepe metro hattı açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal-Tavşantepe metro hattının açılışının ardından vatman koltuğuna oturarak ilk seferi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal-Tavşantepe metro hattı açılışına katıldı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile birlikte metro istasyonuna indi. Vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk seferi gerçekleştirdi.

📆 21 Ocak 2017 Cumartesi 18:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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