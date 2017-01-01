2016-2017 Birinci Dönem Sonu Karne Programı Nihat Erim İlkokulunda Gerçekleştirildi.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılının Birinci Dönem Sonu Karne Programı Nihat Erim İlkokulunda gerçekleşti. Okul Müdürü Sabri BALTACI’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal FİDAN, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin ÖZKUL, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yıldırım DEMİRCİ ve Mine HAYTA, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Sabri BALTACI açılış konuşmasını yaparak, programa iştirak eden herkese teşekkür etti. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal FİDAN yaptığı konuşmada “Bir okul, çevreyle ne kadar etkileşim içinde olursa o kadar güçlü olur. Okul, aileden başlayıp okul içerisindeki çalışanlarıyla birlikte genişleyen ve çevreyle bütünleşen yerdir. Araştıran, sorgulayan, nitelikli öğrenciler yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Bugünün çocukları, yarının geleceğidir. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA’ya ve Nihat Erim İlkokulu Müdürü Sabri BALTACI’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA yaptığı konuşmada: “Dört aylık bir maratonun ardından 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılının birinci dönemi nihayete eriyor. Yorucu ama bir o kadar da verimli bir dönemi geride bırakıyoruz. 15 Temmuz sonrası ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu dönem zarfında eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesinde emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerim olmak üzere okul müdürlerime, müdür yardımcılarıma, öğretmenlerime ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. ” dedi.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerle ve okul korosunun, müzik öğretmeni eşliğinde, söylediği türkülerle devam eden programın sonunda okul bahçesinde hazırlanan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphane açılışının ardından öğrenciler karnelerini Kartal Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal FİDAN’ın elinden aldı. Protokol üyeleri karne dağıtımının ardından öğretmenlerle ve okul aile birliği üyeleriyle bir araya gelerek sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ettiler.