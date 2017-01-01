Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Belediye, Manşet » Fotoğraflarla Geçmişten günümüze Küçükçekmece
Fotoğraflarla Geçmişten günümüze Küçükçekmece
Fotoğraflarla Geçmişten günümüze Küçükçekmece

Geçmişten günümüze Küçükçekmece

 

“Küçükçekmece’nin Yeni Yüzü” adlı fotoğraf sergisi vatandaşları nostalji turuna çıkarıyor.
Küçükçekmece Belediyesi’nin Sefaköy Armoni Park AVM’de düzenlediği “Küçükçekmece’nin Yeni Yüzü” adlı fotoğraf sergisi ilçe sakinlerini Küçükçekmece’nin eski ve yeni çehresiyle bir araya getiriyor.

26 Ocak’a dek izlenebilir
İlçeye ait 44 adet fotoğraf görselinin bulunduğu sergi, Küçükçekmecelilere hatıralarında yolculuk yapma imkanı sunarken, geçmişten günümüze gelişen Küçükçekmece’yi de gözler önüne seriyor.
İlçenin tarihi ve prestijli mekanlarına da ev sahipliği yapan sergi, 26 Ocak’ a dek Armoni Park AVM’de izlenebilir.

📆 21 Ocak 2017 Cumartesi 14:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

BAĞLANTILAR

Sağlık futbol Eğitim Sancaktepe kaza kartal sultanbeyli mutlu Spor turkiye anma kadikoy ak yeni cocuk baskani Belediye maltepe GÜNCEL tuzla merkezi universitesi parti mac belediyesi yardim şimşek proje ahmet mehmet meclis sadi yazici Altinok kartalspor pendik ziyaret koleji oz chp huseyin kartalda istanbul gunu baskan