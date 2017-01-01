Fotoğraflarla Geçmişten günümüze Küçükçekmece

Geçmişten günümüze Küçükçekmece

“Küçükçekmece’nin Yeni Yüzü” adlı fotoğraf sergisi vatandaşları nostalji turuna çıkarıyor.

Küçükçekmece Belediyesi’nin Sefaköy Armoni Park AVM’de düzenlediği “Küçükçekmece’nin Yeni Yüzü” adlı fotoğraf sergisi ilçe sakinlerini Küçükçekmece’nin eski ve yeni çehresiyle bir araya getiriyor.

26 Ocak’a dek izlenebilir

İlçeye ait 44 adet fotoğraf görselinin bulunduğu sergi, Küçükçekmecelilere hatıralarında yolculuk yapma imkanı sunarken, geçmişten günümüze gelişen Küçükçekmece’yi de gözler önüne seriyor.

İlçenin tarihi ve prestijli mekanlarına da ev sahipliği yapan sergi, 26 Ocak’ a dek Armoni Park AVM’de izlenebilir.