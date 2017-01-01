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Başbakan Yıldırım’dan Meclis’te teşekkür konuşması
Başbakan Yıldırım’dan Meclis’te teşekkür konuşması

Anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, “Millet bu Anayasa değişikliği konusunda da en doğru kararı mutlaka verecektir. Milletimiz sandığa gidecek, aklıyla,vicdanıyla oy kullanacak, Türkiye için en doğru tercihi verecektir.
Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’nda teşekkür konuşması yaptı.

Yıldırım, bugün burada bir Anayasa değişikliği yapmadıklarını belirterek, “Biz bir Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerini yaptık. Anayasa değişikliğini gerçekleştirecek olan aziz Türk milletindir. Biz bugün vekiller olarak bize verilen görevi yaptık, işi asıl sahibine, millete tevdi ediyoruz. Şimdi söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir, mühür milletin elindedir. Milletimiz bu konuda son sözü söyleyecek, son kararı verecektir. Türk milleti Cumhuriyete, cumhuriyetin değer ve kazanımlarına aşık bir milletir. Böyle engin feraseti ve basireti olan cesaret abidesi bu milletin bir ferdi olmak hepimi için gurur ve onur vesilesidir. Bu aziz millet 23 Nisan 1920’de bu yüce Meclisi kurdu. Bu aziz millet kahramanca bir kurtuluş mücadelesi verdi, istiklalini bizatihi kendisi kazandı. Bu millet 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etti, Cumhuriyete sahip çıktı, korudu, kolladı, büyüterek bugünlere geldi” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesine atıf yapan Yıldırım, “Cumhuriyet tarihimiz boyunca Türk milleti sandık her önüne geldiğinde işte o engin feraseti ile aklıyla, vicdanıyla her zamlan istisnasız en doğru kararı verdi. Millet bu Anayasa değişikliği konusunda da en doğru kararı mutlaka verecektir. Milletimiz sandığa gidecek, aklıyla, vicdanıyla oy kullanacak, Türkiye için en doğru tercihi verecektir. Milletin vereceği karar en isabetli karar olacaktır. Şüpheniz olmasın, millet her şeyin en iyisini bilendir” dedi.

📆 21 Ocak 2017 Cumartesi 13:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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