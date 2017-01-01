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3 Boyutlu teknolojiler 2017’ye damga vuracak
3 Boyutlu teknolojiler 2017’ye damga vuracak

Dünya, 3 boyut teknolojisine entegre olurken 2017 yılında yeni bir çok 3 boyutlu ürünün Türkiye’ye girmesi bekleniyor.
3 boyutlu teknolojinin ürünleri hızla yayılırken, bu alanda en büyük beklentiler yazıcılar alanında oldu. Bir yazının ya da resmin yansıtılması, taranması gibi bir çok yenilik 2017’de tüm dünya ile aynı anda Türkiye’ye de gelecek. Yeni ürünlerle birlikte, İnşaat özellikle kamu güvenliği adli bilişimi pazarlarında lazer taramayı kullanmayı düşünen tüm profesyonel kullanıcılar için, ideal bir giriş noktası sağlanmış olacak. Bu yeni ürünlerden birisi de FARO’nun Focus M 70 lazer tarayıcısı. FARO Başkanı ve CEO’su Simon Raab, cihazın tarama çözümü ile inşaat ve kamu güvenliğinde lazer taramasını düşünen profesyoneller için hem fiyat hem performans bakımından büyük faydalar sağlayacağını söyledi.
3 boyut teknolojisi nasıl çalışır
3D teknolojisi, aynı temel prensiple çalışır: beynimizi iki boyutlu bir resmin derinliği olan bir resim olduğuna inandırarak. Bunu yapmanın en temel yolu ise stereoskopidir. Kullanıcının gözlerine birbirinden biraz farklı iki resim gösterilir ve bu resimler beyin tarafından 3 boyutlu olarak algılanır.

📆 21 Ocak 2017 Cumartesi 12:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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