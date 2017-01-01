Kartal Titanic Otelde Evlilik Fuarını düzenlendi!

Gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, klasik gelin araçları renta car malzemeleri gibi mekandan organizasyona pek çok iş kolunu bir araya getiren Anadolu Yakasındaki Evlilik Fuarı, 20 – 21 – 22 Ocak günleri Kartal Titanic Bussines Otelde devam edecek.

Evlilik Fuarı 2017 evlenecek çiftlere yol göstermeye devam edecek.

Her yıl Türkiye’de yaklaşık 500 bin çift evlenir, bu evliliklerin yaklaşık 100 bin’i İstanbul’da gerçekleşir. İstanbul Kartal Titanic Bussines Otelde Balo Salonlarında 20 – 21 – 22 Ocak tarihleri arasında Evlilik Dünyası, Evlilik Hazırlıkları Fuarı 3. kez gerçekleşiyor.

Kartal’daki Evlilik Fuarı, Klasik gelin arabası, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek 3. kez ziyaretçisine güvenli ve avantajlı alışveriş yapma imkânı sunacak.

3 gün sürecek organizasyonda ziyaretçi çiftler aradıkları tüm materyalleri bir arada bulabilecekler, fiyat karşılaştırması yapabilecekler, yeni trendleri takip edebilecekler ve fuara özel çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.

Kartal’daki Evlilik Fuarı, Klasik gelin arabası, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek 2. kez ziyaretçisine güvenli ve avantajlı alışveriş yapma imkânı sunacak.

3 gün sürecek organizasyonda ziyaretçi çiftler aradıkları tüm materyalleri bir arada bulabilecekler, fiyat karşılaştırması yapabilecekler, yeni trendleri takip edebilecekler ve fuara özel çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.

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