Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Manşet » Mustafa Koç ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Mustafa Koç ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Mustafa Koç ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 1’inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü iş adamı Mustafa Koç, ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Dedesi Vehbi Koç’un yanında yer alan kabri başında düzenlenen anma törenine, eşi Caroline Giraud Koç, kızları Esra ve Aylin Koç, annesi Çiğdem Meserretçioğlu (Simavi), babası Rahmi Koç, kardeşleri; Ömer ve Ali Koç, halası Semahat Arsel, İnan Kıraç, Kudret Önen, Levent Çakıroğlu ile Koç Holding çalışanları katıldı. Özel Harekat polisinin mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı törene katılanlar ince aramdan geçirilerek tören alanına alındı. Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan anma töreni yaklaşık 1 saat sürdü.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü iş adamı, 2003-2016 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

📆 21 Ocak 2017 Cumartesi 11:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

BAĞLANTILAR

şimşek Sancaktepe kartal merkezi istanbul mutlu Sağlık sadi gunu kartalspor Belediye ziyaret universitesi Altinok huseyin kaza futbol maltepe mac meclis baskan proje ahmet mehmet tuzla baskani pendik Eğitim kadikoy yazici parti koleji anma yardim oz turkiye kartalda chp yeni ak GÜNCEL cocuk sultanbeyli belediyesi Spor