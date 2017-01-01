Kartalspor Tekirdağspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto 3.lig 1.Grup 21.Hafta karşılaşması olan ve 22 Ocak Pazar günü saat 13:30’da Kartal stadında oynanacak olan Kartalspor & Tekirdağspor karşılaşmasının bilet fiyatları Kartalspor yönetim kurulu tarafından şu şekilde belirlenmiştir.

Kapalı Tribün: 10,00 TL

Misafir Tribün: 10,00 TL

Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL