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Kartalspor Tekirdağspor maçı bilet fiyatları belli oldu
Kartalspor Tekirdağspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto 3.lig 1.Grup 21.Hafta karşılaşması olan ve 22 Ocak Pazar günü saat 13:30’da Kartal stadında oynanacak olan Kartalspor & Tekirdağspor karşılaşmasının bilet fiyatları Kartalspor yönetim kurulu tarafından şu şekilde belirlenmiştir.

Kapalı Tribün: 10,00 TL
Misafir Tribün: 10,00 TL
Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL

📆 21 Ocak 2017 Cumartesi 00:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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