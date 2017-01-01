Kartalspor’lu oyuncular Tiyatro etkinliğine katıldı.

Kartalspor Çarşamba günü Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde sahnelenen “El Deliye Biz Akıllıya Hasret” adlı Tiyatro gösterisine gitti.

Tekirdağspor maçı hazırlıkları kapsamında sabah gerçekleştirilen antrenman sonrasında tesislerde istirahat eden Kartalspor’lu oyuncular akşam saat 20:00’da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde sahnelenen Valentin Katayev’in yazdığı Çiğdem Tunç’un yönettiği El Deliye Biz Akıllıya Hasret adlı tiyatro gösterisine gitti. Kulüp Başkanı Ali Apaydın, Yöneticiler, Teknik Ekip ve Futbolcular, Çiğdem Tunç, Murat Parasayar ve Özkan Ayalp gibi değerli oyucuların sahne aldığı oyunu, Kartalspor Onursal Başkanı ve aynı zamanda Kartal Belediye Başkanı Sn. Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz’le birlikte izledi.

Sezonun ikinci yarısında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı daha üst seviyeye taşımak için sık sık böyle aktiviteler gerçekleştireceklerini dile getiren Kartalspor kulüp başkanı Ali Apaydın, bu organizasyonların ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Teknik direktör Önder Deniz Kolgu ise takım içerisindeki bağların kuvvetlenmesi adına yapılan bu aktivitelerin saha içerisindeki performansı olumlu yönde etkilediğini, o nedenle birlikte yapılan Tiyatro, Sinema ve Yemek gibi organizasyonları her zaman desteklediğini ifade etti.