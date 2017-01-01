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İstanbul AK Parti İl Binasına lav silahlı saldırı!
İstanbul AK Parti İl Binasına lav silahlı saldırı!

İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binasına lav silahıyla saldırı düzenlendi. Polis saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde lav silahlı düzenlenen saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul il binasına da lav silahıyla saldırı yapıldı. Ateşlenen silahın binaya isabet ettiği öğrenilirken, saldırının il binasının arka tarafındaki bir binanın bahçesinden ateşlendiği belirtildi.

Polis ekipleri saldırgan ya da saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

📆 20 Ocak 2017 Cuma 23:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
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5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
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10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
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12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
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16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
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19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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