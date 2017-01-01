İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı girişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahıyla saldırı girişimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde lav silahlıyla bir saldırı girişimi düzenlendi. Ateşin bir ara sokaktan açıldığı, saldırıda emniyet binasının isabet almadığı kaydedilirken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Vali Şahin’den açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürlüğüne yönelik düzenlen saldırı girişimine ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı.

Vali Şahin, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda, “İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir” denildi.

Saldırı girişimin ardından bölgede operasyon başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırı girişimin ardından polis ekipleri bölgede operasyon başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde bir saldırı girişimi yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre lav silahı ile bir ara sokaktan gerçekleşen saldırı emniyet binasına isabet etmedi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı girişimin ardından polis çevrede saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de atılan lav silahı üzerinde incelemelerde bulunurken silahın atıldığı sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Polis ekiplerinin incelmesi sürerken bir görgü tanığı “silah sesi üzerine bir müdahale de bulunabiliriz diye çıktı Ancak bu tarafa kaçan olmadı. Çok şükür ölen ya da yaralanan yok” dedi.

İHA