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CHP Gençlik Örgütleri sokağa çıktı
CHP Gençlik Örgütleri sokağa çıktı

CHP Maltepe Gençlik Örgütü Perşembe Günü TBMM’de gerçekleştirilen oturum da CHP’li milletvekillerin darp edilmesi gerekçesiyle sokağa çıktı. Maltepe Gençlik Örgütü, İlçe Merkezi’nde şu açıklamalarda bulundu.

“ Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yaşananlara ve Anayasa Tartışmalarına Hepimiz Şahit Oluyoruz. Ve Gördüğümüz Son 15 Yıldır Türkiye’de Yaşananların Temsilidir. Aydınlara, Kadınlara, Gazetecilere, Sendikalara, İşçilere, Öğrencilere, Eylemcilere Uygulanan Baskı ve İşkencenin Temsilidir. Kavga ve Mücadele. Milletin Temsilcileri Direniyor, Çoğunluklar Hem Saldırgan Hem Mağdur. Sürekli Mecliste Bizi Dinlemiyorlar Bize Saldırıyorlar Havası Yaratıp Milletin Temsilcilerini Darp Ediyorlar.

Dün Mecliste Kadın Vekillere Saldırıp Darp Ettiler, 3 Vekil Geceyi Hastanede Gecerdi. Engelli Bir Vekil, Bir Yazar ŞAFAK PAVEY’e dahil saldırıp darp ettiler. Bu zihniyet hangi topluluğun temsilcisi merak etmiyor değiliz. Engelli Bir Kadına Nasıl Olurda Şiddet Uygulanır İçimize Sinmiyor. Bu Şiddet Türkiye’de Kadınlara Uygulanmıştır, Bu Şiddet Türkiye’de Engelli Vatandaşlarımıza Yapılmıştır. Ve Biz Bu Şiddetin Karşısında Vekillerimizin Yanındayız.

Kadınların ve Engelli Vatandaşların Yanındayız. Bu Saldırıyı Şiddetle Kınıyor ve Karşısında Olduğumuzu Bildiriyoruz. Başkanlık Değil Laiklik Kazanacak Diyoruz. Direnen Vekillere Selam Olsun Diyoruz. Mücadeleleri Boşa Çıkmayacaktır, Sokağa İndiklerinde Onlarla Mücadele Edecek Milyonlar Olduğunu ve Yanlız Olmadıklarını Gururla Bildiriyoruz”şeklinde ifade edildi.

📆 20 Ocak 2017 Cuma 17:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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