KARTALLI ÇOCUKLAR KARNELERİNE KAVUŞTU

2016-2017 eğitim öğretim yarıyılının tamamlanması ile birlikte Kartallı çocuklar da karnelerine kavuştu. Kartal Nihat Erim İlkokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan programda minikler karnelerini, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan’ın elinden aldı.

Nihat Erim İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan’ın yanı sıra; Kartal Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, Kartal Nihat Erim İlkokulu Müdürü Sabri Baltacı, Okul Aile Birliği Başkanı Sema Tosun, Kartal’da bulunan okulların müdürleri, çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Hazırlanan programda Nihat Erim İlkokulu korosu sahne aldı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, burada yapmış olduğu konuşmada, “Böylesine güzel bir ortamda, yarıyıl tatili etkinliğinizde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Okul denince aklımıza gelecek şey; bir çatısı bulunan, o çatının altında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu yer olmamalıdır. Biraz önce sevgili öğretmenimiz okulun katıldığı projelerden bahsetti. Bir okul, çevreyle ne kadar etkileşim içinde olursa o kadar güçlü olur. Okul, aileden başlayıp okul içerisindeki çalışanlarıyla birlikte genişleyen ve çevreyle bütünleşen yerdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Bugünün çocukları, yarının geleceğidir.’ Ezberci eğitimden uzak; çocuklarımızın anlayacağı, araştırıp sorgulayacağı bir eğitim sistemini benimsemeliyiz.” dedi.

Etkinliğin ardından Nihat Erim İlkokulu bahçesinde hazırlanan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphane açılışının ardından minikler karnelerini Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan ve Kartal Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka’nın elinden aldı. Okul müdürü Sabri Baltacı Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan’a kaftan şeklinde bir çini takdim etti.