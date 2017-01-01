KARTAL BELEDİYESİ METRUK BİNALARIN YIKIMI İÇİN DÜĞMEYE BASTI

ESENTEPE MAHALLESİ’NDE METRUK BİNALAR YIKILDI

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğündeki Kartal Belediyesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binaların yıkım çalışmaları için kolları sıvadı. Kartal’da toplam 3 bin 150 metrekarelik alanda can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkım çalışmasının ilk etabı, Esentepe Mahallesi Eren Sokak’ta gerçekleşti.

Esentepe Mahallesi Eren Sokak üzerinde 360 metrekare üzerine kurulan, vatandaşlar için tehlike arz eden iki binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları, Kartal Belediyesi tarafından yapıldı. Yıkım Törenine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Başkan Yardımcıları, belediye iştirak şirketlerinin yöneticileri, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

“17 metruk binanın daha yıkımını gerçekleştireceğiz”

Metruk binaların yıkımıyla ilgili bilgi veren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Yaptığımız incelemeler sonrasında Kaymakamlık ve Belediyemizin işbirliğiyle bu binaların yıkım kararını daha önce vermiştik. Bu kapsamda 17 metruk binanın daha yıkımını gerçekleştireceğiz. Şu anda yıktığımız bu binanın bir kısmı hazinede bulunuyor. Binanın sahipleri ekonomik olarak sorunu çözemeyince yıllar içinde bina metruk hale geldi. İnşallah bina sahipleri bu sorunu çözebilirlerse yeni bir yapıya kavuşabilir. Bu bina, tinercilerin ve zararlı kişilerin mekânı haline gelmişti. Mahalle muhtarımız, her ay yaptığımız ‘Muhtarlar Toplantısı’nda bu binanın durumunu bizlere bildirmişti. Toplu ihaleyle suç unsuru alanları yok ediyoruz.” dedi.

Kartal Esentepe Mahallesi Eren Sokak’ta 12-13 numarada bulunan ve uzun zamandan metruk duran iki bina, vatandaşların talebi doğrultusunda yıkıldı. Kartal Belediyesi ekipleri, vatandaşlar ve Esentepe Mahalle Muhtarından gelen talep doğrultusunda metruk binada incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucu binanın vatandaşlar ve çevre için tehlike arz ettiği saptandı. Bu doğrultuda Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından binanın yıkımı gerçekleştirildi. Çevredeki vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binanın yıkım işlemi ve enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi. Binanın yıkım hafriyatı, Kartal Belediyesi tarafından kaldırılıyor.