İlk yarı sona erdi, iyi tatiller.

Ahmet Şimşek Koleji’nde karne sevinci yaşandı. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısı sona erdi ve öğrenciler karnelerini aldı. Öte yandan, okulun konferans salonunda düzenlenen törende çeşitli alanlarda görev alan, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Karne dağıtımı sırasında aileler de öğrencileri yalnız bırakmadı ve mutluluk anlarını ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti. Öğrenciler ise tatilin tadını çıkaracaklarını ve iyi dinleneceklerini söylediler.

“Başarılı bir dönem geçirdik.”

Ahmet Şimşek Koleji İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli öğrencileri kutladı, başarılı bir dönem geçirdiklerini belirterek öğrencilerin başarılı olabilmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını vurguladı.

“Öğrencilerimiz takdir topladılar.”

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Müdürü Bora Esin ise, “Gece gündüz demeden kendi çocuğunu bile ihmal edip öğrencilerimizin başarılı olabilmeleri için çalışan öğretmenlerimize teşekkür ederim. Öğrencilerimiz birçok alanda örnek davranış sergilediler. Akademik başarılarının yanında, aldıkları sosyal sorumlulukları yerine getirme noktasında da takdir toplayarak bizleri ve ailelerini mutlu ettiler. İyi tatiller.” dedi.