Ahmet Şimşek Koleji
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İlk yarı sona erdi, iyi tatiller.
İlk yarı sona erdi, iyi tatiller.

Ahmet Şimşek Koleji’nde karne sevinci yaşandı. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısı sona erdi ve öğrenciler karnelerini aldı. Öte yandan, okulun konferans salonunda düzenlenen törende çeşitli alanlarda görev alan, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Karne dağıtımı sırasında aileler de öğrencileri yalnız bırakmadı ve mutluluk anlarını ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti. Öğrenciler ise tatilin tadını çıkaracaklarını ve iyi dinleneceklerini söylediler.

“Başarılı bir dönem geçirdik.”

Ahmet Şimşek Koleji İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli öğrencileri kutladı, başarılı bir dönem geçirdiklerini belirterek öğrencilerin başarılı olabilmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını vurguladı.

“Öğrencilerimiz takdir topladılar.”

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Müdürü Bora Esin ise, “Gece gündüz demeden kendi çocuğunu bile ihmal edip öğrencilerimizin başarılı olabilmeleri için çalışan öğretmenlerimize teşekkür ederim. Öğrencilerimiz birçok alanda örnek davranış sergilediler. Akademik başarılarının yanında, aldıkları sosyal sorumlulukları yerine getirme noktasında da takdir toplayarak bizleri ve ailelerini mutlu ettiler. İyi tatiller.” dedi.

📆 20 Ocak 2017 Cuma 15:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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