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KARTALLI MİNİKLERİN KARNE SEVİNCİ
KARTALLI MİNİKLERİN KARNE SEVİNCİ

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı 11 kreşte eğitim gören minikler, karne heyecanı yaşadı.

 

Çocuk gelişimi ve eğitimine büyük önem veren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün çalışmalarıyla her geçen yıl sayıları artan Kartal Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri’nde eğitim alan çocuklar, 2016-2017 eğitim öğretim yarıyılının tamamlanması ile birlikte yarıyıl karnelerini aldı. Karne alan miniklerin sevinçleri gözlerinden okunuyordu.

 

Minikler karnelerini Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel, Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kemal Özdemir ve öğretmenlerinin elinden aldı. Karne alma heyecanını yaşayan miniklerin karne aldıklarında mutlu ve heyecanlı tavırları renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Minik öğrenciler karne almalarının ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı ve birim müdürleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

 

 

 

📆 20 Ocak 2017 Cuma 15:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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