PİR SULTAN ABDAL DERNEĞİ VE ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU’NDAN BAŞKAN ALTINOK ÖZ’E ZİYARET

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kartal Şube Başkanı Ali Ayık ve yönetimi Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Gülcemal Fidan ve Gökhan Yüksel de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Başkan Altınok Öz’e derneklere katkılarından dolayı teşekkür ettiği konuşmasında şunları dile getirdi: ”Sayın Başkanım, ziyaretimizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal, demografik gelişimi ve ulaşım alanındaki imkânları ile Anadolu Yakası’nın yeni buluşma noktası oldu. Tüm Türkiye’ye örnek olan ‘Dönüşümde Kartal Modeli’ uygulamanızın da buna katkısı çok büyük. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum, Kartal; hayata geçirilecek projelerle kültür, sanat ve spor çalışmalarıyla da ön plana çıkıyor. Öte yandan dernekler konusundaki hassasiyetiniz de takdire değer. İbadethanelerimize, Kartal Pir Sultan Abdal Derneğimize ve Cemevimize yaptığınız yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz.”dedi.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ise; cami, cemevi, kilise ayrımı yapmaksızın Kartal’da bulunan tüm ibadethanelere her daim hizmet ettiklerini, bu hizmetlerini devam ettireceklerini belirterek konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.