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Kadınların bayılacağı sevgililer günü hediyeleri
Kadınların bayılacağı sevgililer günü hediyeleri

Hediye vermek belki de almaktan çok daha keyifli hissettirir. Karşınızdakinin mutluluğu ile mutlu olmak, heyecanına ortak olmak çok güzel bir duygudur. Hediye verenin hediyesi de sevdiğimiz insanın hissettiği sevinçtir. Aşklarını kalıcı hale getirmek, romantik dakikalarla sevdiklerine ömür boyu unutulmayacak bir gün yaşatmak isteyenler bu sevgililer günü fırsatını kaçırmamalı, onlara dünyalar güzeli bir hediye sunmalıdır. Bayan sevgiliye hediye arayan erkeklerin bu konuda ne kadar zorlandığını bilen hediyefabrikasi.com kadınların ruhuna hitap eden birbirinden ilginç sürprizi bir araya getirdi.

Doğru hediyeyi bulacağım diye günlerce arayışa giren, en sonunda bilindik bir hediyeyi sunmak zorunda kalan erkeklere Sevgiliye hediyeler alırken artık harika seçimler yapabileceklerinin müjdesini verelim!

Bu yıl 14 Şubat günü daha önce olmadığı kadar güzel geçirebilir, sevdiğiniz kadının kalbini yeniden kazanabilirsiniz. Belki bugün için çoktan planlar yapmaya başladınız, sevgilinizle baş başa nasıl vakit geçireceğinizi hayal etmeye başladınız. Geriye bir tek şey kalıyor, o da Hediyefabrikasi Sevgililer günü hediyeleriile ilgili bir seçim yapmak. Sevgilinize nasıl bir hediye alacaksınız? Hediye Fabrikası sizlere neler hazırladı? Gelin, sürprizlerle dolu hediyeler hakkında size biraz bilgi verelim.

Yaklaşan sevgililer günü için birbirinden renkli ve romantik hediyeler hazırladık. Sevdiğinizin beğenilerinden, zevklerinden emin olamıyor, alelade bir seçim yaparak hayal kırıklığı yaratmak istemiyorsanız, her beğeniye hitap edecek hediyelerimize bir göz atabilirsiniz.

Kişiye özel hediyelerle beğendiğiniz fotoğrafları hediyeler üzerinde ona sunabilir, onun ismini taşıyan bir hediye ile sevdiğiniz kadını dünyanın en mutlu insanı yapabilirsiniz.

İlginç hediyelerle beklenmedik olmayı başarabilirsiniz. Sevgilinizin aklının ucundan bile geçmeyecek ilginç sürprizleri bu yıl “seviliye hediye” bölümümüzde bir araya getirdik bile.

Kız arkadaşınızın veya eşinizin evde yahut iş yerinde her zaman kullandığı araç gereçleri harika hediyeler haline getirdik. Böylece hediyeniz her zaman göz önünde olacak, mutluluk saçacak.

Hediye sepetleri, sevgililere özel takılar ve harika dekorasyon ürünleri de sevgililer günü için hediye arayan beylerin kaçırmaması gereken fırsatlar.

📆 20 Ocak 2017 Cuma 12:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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