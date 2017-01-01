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Maltepe Belediyesi’nden spora tam destek
Maltepe Belediyesi’nden spora tam destek

Maltepe Belediyesi, geçtiğimiz yıl sporda büyük bir atılım gerçekleştirerek 11 yıldır bitirilemeyen Gülsuyuspor Stadı’nı halkın hizmetine sunarken, amatör spor kulüplerine de 292 bin 500 lira yardımda bulundu.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında ilçede faaliyet gösteren 17 amatör spor kulübüne, çeşitli spor branşlarında derece yapmış sporcu ve kulüplere 292 bin 500 lira yardımda bulundu. Ayrıca 11 yıldır çeşitli nedenlerden ötürü bitirilemeyen Gülsuyuspor Stadı, tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. 5 bin metrekare alana inşa edilen, suni çim sahaya ve bin 500 seyirci kapasitesine sahip olan statta amatör spor karşılaşmalarının da oynanması planlanıyor.

125 ÇOCUĞA ÜCRETSİZ YÜZME EĞİTİMİ

Belediyeye bağlı Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda yer alan havuzdan yetişkin ve çocuk bin 851 vatandaş faydalanırken, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’ndan 10-13 yaşındaki 80 çocuğa ve 9 muhtarlıkla ortaklaşa 45 çocuğa ücretsiz spor ve yüzme eğitimi verildi. Sportif faaliyetler kapsamında görme engelli vatandaşlara ücretsiz judo eğitimi verildiği gibi ücretsiz pilates, sahilde sabah sporu, aerobik etkinlikleri de düzenlendi. Nefes Koçluğu Federasyonu ile ortaklaşa “Nefes Tanıtım Etkinliği” yapılırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa “Ortaokullar Arası Basketbol Turnuvası”, İstanbul İl Judo Temsilciliği ile “Çocuklar Judo İstanbul Şampiyonası” ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe Kent Konseyi işbirliğiyle “Okullar Arası Genç Kızlar Futsal Turnuvası” düzenlendi.

“SPORA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Sporun gençlerin tehlikeli alışkanlıklarından uzak tutulması veya kurtulması için önemli bir alan olduğunu ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Çalışmalarımızı, gençlerimiz ve tüm Maltepeliler için yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Bu anlamda 11 yıldır bitirilemeyen Gülsuyuspor Stadı’nı bitirerek, halkımıza teslim ettik. Burada amatör spor karşılaşmaları oynanacak ve saha halkımıza da açık olacak. Ayrıca karınca kararınca, amatör spor kulüplerimize  yardımda bulunduk. İnanıyorum ki birkaç yıl içinde Maltepemiz bu anlamda herkesin gıpta ettiği bir ilçe olacak. Bu noktaya gelmemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Spora desteğimiz hiç durmadan devam edecek” dedi.

📆 20 Ocak 2017 Cuma 10:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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