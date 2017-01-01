UMRE YOLCULUĞU BAŞLADI

Sancaktepe İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (SİMMDER) in düzenlemiş olduğu 5.Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması Kapsamında Umre Yolculuğu başladı.

Kısa adı Simmder olan Sancaktepe İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği, Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü’nün 2016 Mayıs ayında Sancaktepe İlçesinde, Bilecik Söğüt İHL,Bursa İznik İHL,Manisa Demirci İHL,Yozgat Merkez İHL,Sivas Akıncılar ÇPL, Rize Kalkandere,Van Tuşba,Gevaş ve Adıyaman il genelinde lise öğrencilerine yönelik yapmış Olduğu 5.Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması Kapsamında Umre Ödülü Kazanan öğrenciler Atatürk Havalimanından Umreye uğurlandılar. Toplam 40 öğrencinin gönderildiği Umre ziyareti 14 gün sürecek.