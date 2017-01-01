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UMRE YOLCULUĞU BAŞLADI
UMRE YOLCULUĞU BAŞLADI

Sancaktepe İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (SİMMDER) in düzenlemiş olduğu 5.Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması Kapsamında Umre Yolculuğu başladı.

 

Kısa adı Simmder olan Sancaktepe İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği, Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü’nün 2016 Mayıs  ayında Sancaktepe İlçesinde, Bilecik Söğüt İHL,Bursa İznik İHL,Manisa Demirci İHL,Yozgat Merkez İHL,Sivas Akıncılar ÇPL, Rize Kalkandere,Van Tuşba,Gevaş ve Adıyaman il genelinde lise öğrencilerine yönelik yapmış Olduğu 5.Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması Kapsamında Umre Ödülü Kazanan öğrenciler Atatürk Havalimanından Umreye uğurlandılar. Toplam 40 öğrencinin gönderildiği Umre ziyareti 14 gün sürecek.

📆 20 Ocak 2017 Cuma 10:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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