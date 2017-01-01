Ali Erkan Kavaklı Semineri

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, öğrencilerle birbirinden değerli konukları buluşturan seminerler dizisinin bu ayki konuğu gazeteci-yazar Ali Erkan KAVAKLI oldu.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|19
|12
|6
|1
|29
|8
|+21
|42
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|19
|9
|7
|3
|34
|20
|+14
|34
|Play-off
|3
|Altay
|19
|9
|6
|4
|30
|18
|+12
|33
|4
|Çorum Bld.
|19
|8
|6
|5
|30
|19
|+11
|30
|5
|Van Bş. Bld.
|19
|7
|9
|3
|18
|18
|0
|30
|6
|Gölcükspor
|19
|7
|7
|5
|25
|22
|+3
|28
|7
|Erzin Bld.
|19
|7
|6
|6
|22
|24
|−2
|27
|8
|Ankara Demirspor
|19
|6
|8
|5
|26
|23
|+3
|26
|9
|24 Erzincanspor
|19
|6
|7
|6
|17
|16
|+1
|25
|10
|Kızılcabölükspor
|19
|6
|7
|6
|21
|21
|0
|25
|11
|Tekirdağspor
|19
|6
|6
|7
|18
|24
|−6
|24
|12
|Bayburt GÖİ
|19
|5
|8
|6
|19
|19
|0
|23
|13
|Cizrespor
|19
|5
|8
|6
|17
|25
|−8
|23
|14
|Karacabey Birlikspor
|19
|5
|5
|9
|33
|34
|−1
|20
|15
|Kartalspor
|19
|5
|4
|10
|18
|25
|−7
|19
|16
|Beylerbeyi
|19
|4
|6
|9
|21
|28
|−7
|18
|2017-18 BAL
|17
|Manavgatspor
|19
|3
|9
|7
|14
|26
|−12
|18
|18
|Kütahyaspor
|19
|4
|5
|10
|21
|35
|−14
|17
|19
|Kozan Bld.
|18
|3
|6
|9
|19
|27
|−8
|15
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