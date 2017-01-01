Anadolu Mektebi Kapsamında Prof. Dr. Sami Güçlü İlçemizi Ziyaret Etti

“Anadolu Mektebi” yazar okumaları projesi kapsamında eski bakanlarımızdan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ ilçemizi ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Yüksel İlhan Alanyalı Fen Lisesi Müdürü Muammer OKUMUŞ ve Anadolu Mektebi yazar okumaları projesinde görevli danışman öğretmenlerle tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Oldukça sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen toplantıda Prof. Dr. Sami Güçlü, Anadolu Mektebi’nin her geçen gün büyüdüğünü, yolu okumaktan ve yazmaktan geçen herkesi heyecanlandırdığını ve nihayet kültür başkenti İstanbul’u temsilen Kartal’da başlamasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Sami GÜÇLÜ’ye bu anlamlı projeye öncülük ettiği için teşekkür etti. Karakterli, büyük beyinli, koca yürekli nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ali Rıza AKA, Anadolu Mektebi’nin bu amaca çok güzel bir şekilde hizmet edeceğine inandığını ifade etti.

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ önderliğinde Türkiye’de 23 ilde eş zamanlı olarak yürütülen, “Anadolu Mektebi” projesi kapsamında liseler düzeyinde belirlenen tarihimizde model şahsiyetlerin odak alındığı bir konuda okuma, anlama, yazma ve anlatım çalışmaları yapılacaktır. Bu yıl ikinci dönem sonuna kadar Mustafa KUTLU’nun eserleri okunacaktır.

İlçemizde Semiha Şakir Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde Medine Tayfur Sökmen Anadolu İHL, Mehmet Akif Ersoy Anadolu İHL, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi, Cevizli Anadolu İHL ve Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi projeye dâhil oldular.

Okuma, anlama, anlatım ve hitabet becerilerini geliştirerek; okuyan, sorgulayan iyi düşünebilen bir nesil yetiştirmek amacıyla uygulanan projede öğrenciler okuduklarından edindikleri bilgilerle seçilen yazarın bir özelliğini ele alarak bir konuşma metni hazırlayacaklar. Dönem sonu düzenlenecek panelde konuşmalarını sunacaklardır. Daha sonra başarılı bulunan öğrenciler Türkiye geneli düzenlenecek olan sempozyum ve panellere konuşmacı olarak davet edileceklerdir.