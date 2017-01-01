İstanbul UMKE Ekibi “Fırat Kalkanı” Operasyonuna katıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü UMKE ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırları içerisinde yürütülmekte olan “Fırat Kalkanı” sınır ötesi harekatındaki görevini başarıyla tamamlayarak, yurda döndü.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, görevini başarıyla tamamlayan UMKE ekibini kabul etti. Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, özveri içinde görev yapan UMKE ekibine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. 01-07 Ocak 2017 tarihleri arasında Suriye Cerablus Devlet Hastanesi’nde görev yapan UMKE ekibinde; Selim Altınarık, Osman Türk, Cihan Kabakcı, Erkan Kaya, Mehmet Yılmaz, Işık Akçapınar ve Kemal Özmen yer aldı.