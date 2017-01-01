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İstanbul UMKE Ekibi “Fırat Kalkanı” Operasyonuna katıldı
İstanbul UMKE Ekibi “Fırat Kalkanı” Operasyonuna katıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü UMKE ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırları içerisinde yürütülmekte olan “Fırat Kalkanı” sınır ötesi harekatındaki görevini başarıyla tamamlayarak, yurda döndü.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, görevini başarıyla tamamlayan UMKE ekibini kabul etti. Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu,  özveri içinde görev yapan UMKE ekibine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. 01-07 Ocak 2017 tarihleri arasında Suriye Cerablus Devlet Hastanesi’nde görev yapan UMKE ekibinde; Selim Altınarık, Osman Türk, Cihan Kabakcı, Erkan Kaya, Mehmet Yılmaz, Işık Akçapınar ve Kemal Özmen yer aldı.

📆 19 Ocak 2017 Perşembe 17:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   93 kez okundu

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2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
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5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
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9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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