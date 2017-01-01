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“Gece Boyunca” adlı oyun Kartal’da sahnelendi
“Gece Boyunca” adlı oyun Kartal’da sahnelendi

Kartal Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konan “Gece Boyunca” adlı tiyatro oyunu Kartallılardan yoğun ilgi gördü.
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Ocak ayı etkinlikleri kapsamında Kartal Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konan “Gece Boyunca” adlı tiyatro oyunu, Kartal’da sahnelendi. “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” adlı televizyon dizisinin de senaristi olan Coşkun Irmak tarafından yazılan ve Kartal Sanat Tiyatrosu oyuncuları; Emin Maltepe ile Nihat Nadi Ülger’in rol aldığı tiyatro oyununa Kartal halkı büyük ilgi gösterdi.
Bir depoda, hayalleriyle kendi dünyasını kurmuş bir bekçi ve fedakar bir babanın hikayesini konu alan oyunda, ikili arasında önce tartışma yaşanması ve ardından da bir gecede nasıl iyi birer dost haline geldikleri yansıtıldı. Trajikomik öğelerin oldukça yoğun kullanıldığı tiyatro oyununda, farklı dünyaları olan bu iki insanın bir gecede başlarına gelen olaylar seyirciyi adeta büyüledi. Yaklaşık 2 saat süren tek perdelik tiyatro oyunu, Kartallı tiyatroseverlerden tam not aldı.

📆 19 Ocak 2017 Perşembe 16:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   83 kez okundu

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10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
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12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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