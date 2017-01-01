Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan gencin hayali gerçek oldu

Başkan Kadıoğlu üniversiteli gencin hayalini gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan Erol Kayataş’ın hayalini gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, üniversiteli gence bisiklet hediye etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan Erol Kayataş’ın hayalini gerçekleştirdi.

Esenyurt’ta yaşayan ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 1’nci sınıf öğrencisi olan Erol Kayataş “Fakültem ve kaldığım yurt arasında yarım saat yürüme mesafem var. Üniversiteye başladığım günden beri hayalim bir bisiklet almaktı. Öğrencinin her zaman yanında olan Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu’na bir mektup yazarak bisiklet talebinde bulundum. Mektubumu, Başkanımızın okuyacağını ve geri çevirmeyeceğini biliyordum. Bugün başkanım hayalimi gerçekleştirdi. Artık rahatlıkla okuluma gidip gelebileceğim. Allah ondan razı olsun” dedi.

“Öğrencilerin hayalleri yarınlarımızdır”

Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek görevleri olduğunu belirten Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, “Öğrencilerin hayalleri yarınlarımızdır. Onların iyi bir eğitim alması geleceğimize yatırımdır. Erol Kayataş gibi evlatlarımız bu ülkenin geleceğini aydınlatacak gençlerimizdir. Bu evlatlarımızın aldıkları eğitim doğrultusunda yapacakları projeler ülkemizin geleceğini ayağa kaldıracaktır. Bizim de onların her zaman yanlarında olmamız gerekiyor” diye konuştu.