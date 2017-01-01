Taşyürek, Kartal Yeşilay’a yakından destek veriyor

Yeşilay Kartal Şubesi Başkanı Hülya Göbeloğlu’nun öncülüğünde güzel hizmetlere imza atmaya devam ediyor. Samimi, çalışkan ve candan kişiliğiyle herkesimin sevgi ve saygısını kazanan doğma büyüme Kartal’lı Hülya Göbeloğlu Başkanlığında çalışmalarını son sürat devam ettiren Yeşilay Kartal şubesine, aynı zamanda şubenin Denetim Kurulu Başkanı olan İBB Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı Yeminli Mali Müşavir Ebubekir Taşyürek’te yakından destek veriyor.



Bilindiği üzere Yeşilay Cemiyeti, “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı, Tütün Bağımlılığı Eğitimini” Türkiye genelinde şubeleri vasıtasıyla sunmaya ve insanları aydınlatmaya çalışıyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde 11 milyon öğrenci ve 2 milyon veliye verilen eğitim programının sunumu Kartal Yakacık Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulunda da rehber öğretmenler tarafından öğrencilere yapıldı.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettikleri programa Yeşilay Kartal Şube Başkanı ve yöneticileriyle birlikte İBB Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı Yeminli Mali Müşavir Ebubekir Taşyürek’te katıldı.

Çok başarılı geçen eğitim program sunumu sonrasında sınıfları gezen misafirler okulun eksiklikleri hakkında yöneticilerinden bilgi aldı.

Galeri