MHP Sancaktepe Basın mensuplarıyla bir araya geldi

MHP Sancaktepe İlçe teşkilatı , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yapılması planlanan ama kar yağışı nedeniyle bir hafta sonraya ertelenen kahvaltı programında, bölgede çalışan basın mensuplarını ağırladı. MHP Sancaktepe İlçe Başkanlığında gerçekleşen kahvaltıya yazılı ve internet medyasında bölgeden haberler veren basın emekçileri katıldı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|19
|12
|6
|1
|29
|8
|+21
|42
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|19
|9
|7
|3
|34
|20
|+14
|34
|Play-off
|3
|Altay
|19
|9
|6
|4
|30
|18
|+12
|33
|4
|Çorum Bld.
|19
|8
|6
|5
|30
|19
|+11
|30
|5
|Van Bş. Bld.
|19
|7
|9
|3
|18
|18
|0
|30
|6
|Gölcükspor
|19
|7
|7
|5
|25
|22
|+3
|28
|7
|Erzin Bld.
|19
|7
|6
|6
|22
|24
|−2
|27
|8
|Ankara Demirspor
|19
|6
|8
|5
|26
|23
|+3
|26
|9
|24 Erzincanspor
|19
|6
|7
|6
|17
|16
|+1
|25
|10
|Kızılcabölükspor
|19
|6
|7
|6
|21
|21
|0
|25
|11
|Tekirdağspor
|19
|6
|6
|7
|18
|24
|−6
|24
|12
|Bayburt GÖİ
|19
|5
|8
|6
|19
|19
|0
|23
|13
|Cizrespor
|19
|5
|8
|6
|17
|25
|−8
|23
|14
|Karacabey Birlikspor
|19
|5
|5
|9
|33
|34
|−1
|20
|15
|Kartalspor
|19
|5
|4
|10
|18
|25
|−7
|19
|16
|Beylerbeyi
|19
|4
|6
|9
|21
|28
|−7
|18
|2017-18 BAL
|17
|Manavgatspor
|19
|3
|9
|7
|14
|26
|−12
|18
|18
|Kütahyaspor
|19
|4
|5
|10
|21
|35
|−14
|17
|19
|Kozan Bld.
|18
|3
|6
|9
|19
|27
|−8
|15
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