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MHP Sancaktepe Basın mensuplarıyla bir araya geldi
MHP Sancaktepe Basın mensuplarıyla bir araya geldi

MHP Sancaktepe İlçe teşkilatı , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler  Günü münasebetiyle yapılması planlanan ama kar yağışı nedeniyle bir hafta sonraya ertelenen kahvaltı programında, bölgede çalışan basın mensuplarını ağırladı. MHP Sancaktepe İlçe Başkanlığında  gerçekleşen kahvaltıya  yazılı ve internet medyasında bölgeden haberler veren basın emekçileri katıldı.

Düzenlenen kahvaltıda  MHP İlçe Başkanı Emrah Danacıoğlu, İlçe Başkan Yardımcısı  Halil İbrahim Sağdıç, İlçe Sekreteri Hakan Yılmaz, İlçe Hasibi Zihni Öztop, İlçe Yöneticisi Cengiz Düzyazan ve Allahverdi Güneş  hazır bulundu.
MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emrah Danacıoğlu gazetecilerin çok zor şartlar altında çalıştığının söyledi. İlçe Başkanı Danacıoğlu “  Bu gün  bölgemizdeki  siz  değerli  arkadaşlarımızla bir araya  gelmek istedik. Sizlerde bizleri kırmadınız katıldınız. Sizlere katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. 10 Ocak Gazeteciler Günü’nüzü bu vesileyle bir kez daha kutlarım” diye konuştu.
Gazetecilerde  İlçe Başkanı emrah Danacıoğlu’na  nazik davetinden dolayı teşekkür ettiler. Toplu çekilen hatıra fotoğrafının ardından  program sona erdi. MHP Sancaktepe  İlçe Başkanı Günün anısına üzerinde Türk Bayrağı bulunan porselen  plaket  hediye etti.
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📆 19 Ocak 2017 Perşembe 16:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   81 kez okundu

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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