MHP Sancaktepe Basın mensuplarıyla bir araya geldi

MHP Sancaktepe İlçe teşkilatı , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yapılması planlanan ama kar yağışı nedeniyle bir hafta sonraya ertelenen kahvaltı programında, bölgede çalışan basın mensuplarını ağırladı. MHP Sancaktepe İlçe Başkanlığında gerçekleşen kahvaltıya yazılı ve internet medyasında bölgeden haberler veren basın emekçileri katıldı.

Düzenlenen kahvaltıda MHP İlçe Başkanı Emrah Danacıoğlu, İlçe Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Sağdıç, İlçe Sekreteri Hakan Yılmaz, İlçe Hasibi Zihni Öztop, İlçe Yöneticisi Cengiz Düzyazan ve Allahverdi Güneş hazır bulundu.

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emrah Danacıoğlu gazetecilerin çok zor şartlar altında çalıştığının söyledi. İlçe Başkanı Danacıoğlu “ Bu gün bölgemizdeki siz değerli arkadaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Sizlerde bizleri kırmadınız katıldınız. Sizlere katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. 10 Ocak Gazeteciler Günü’nüzü bu vesileyle bir kez daha kutlarım” diye konuştu.

Gazetecilerde İlçe Başkanı emrah Danacıoğlu’na nazik davetinden dolayı teşekkür ettiler. Toplu çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi. MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Günün anısına üzerinde Türk Bayrağı bulunan porselen plaket hediye etti.

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