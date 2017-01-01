Ahmet Şimşekli öğrenciler sokakları ısıtıyor.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencileri “PAYLAŞMAK MUTLULUKTUR; MUTLULUK PAYLAŞMAKTIR” isimli proje kapsamında kendi imkanlarıyla topladıkları kıyafetleri İngilizce Öğretmeni Ahmet Şentürk öncülüğünde Kartal’daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar.

“Onlar üşümesin diye…”

Kendisinin de dört çocuklu bir ailede zor şartlarda büyüdüğünü, paylaşmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini belirten İngilizce Öğretmeni Ahmet Şentürk, “Öğrencilerimizin öğrendikleri sadece teoride kalmıyor. Onlar akademik başarılarının yanında bu tür etkinliklerde de başarılı oluyorlar. Projemizi özellikle soğuk kış aylarında sokakta yaşam mücadelesi veren insanları soğuktan korumak ve toplumda var olduklarını hissettirebilmek amacıyla başlattık. Onların her birinin hayat hikayesi farklı. Kimi ülkemizin insanı, kimi de mülteci. Onlar dilenmiyor, evlerine ekmek götürebilmek için sokaklarda onurlu bir şekilde yaşam savaşı veriyorlar. Onlar üşümesin diye öğrencilerimizin getirdiği ve kendi elleriyle paketledikleri ihtiyaç fazlası atkı, şapka, kazak, mont, bot gibi kıyafetleri Kartal’ın değişik yerlerinde dağıttık. Toplumsal ilişkilerin birlik-beraberlik içeresinde güçlenmesi, yardımlaşmanın öneminin anlaşılması, ihtiyaç sahibi insanların en temel ihtiyaçlarının sevgi ve hoşgörü temelinde karşılanması bizleri de, öğrencilerimizi de, ailelerimizi de çok mutlu etti. Veli, öğrenci ve öğretmen işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu tür projelerimiz devam edecektir.” dedi.