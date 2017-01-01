Engelli öğrencilerin karne sevinci

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda düzenlenen sembolik karne töreninde 350 engelli öğrenci karnelerine kavuştu. Şölene katılan ünlü oyuncu ve manken Şebnem Schaefer ile sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Çatalbaş, kursiyerlere karnelerini verirken, Engelliler Sarayı ve öğrencilerden çok etkilendiklerini belirttiler.

Bağcılar Belediyesi Engelliler kurs gören öğrenciler 1’inci dönemin sonunda düzenlenen törenle karnelerine kavuştu. Şölende kursiyerlere karneleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, oyuncu ve manken Şebnem Schaefer ile sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Çatalbaş verdi.

Eğitim döneminin yarıyılını tamamlayan 350 Engelli öğrenciye karneleri verildi. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda düzenlenen karne töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı engelli öğrencilerin sevincinin tüm ilçenin sevinci anlamına geldiğini belirtti. Bağcılar ailesi olarak tüm kurum ve kuruşlarıyla engellilerin huzuru ve mutluluğu için çalıştıklarının altını çizen Çağırıcı, “Engelli olmak ayıp değil. Asıl ayıp engeli kafalardan silmemektir. Burada tüm engelleri aşıyoruz” dedi.

Kursiyerlerden göz kamaştıran etkinlik

Şölende karne almayı hak eden kursiyerler yetenekleriyle alkış topladı. Sıra Gecesi etkinliği sunan kursiyerlerin gösterileri ilgiyle izlendi. Şölenin ilerleyen anlarında gelin-kaynana skeçi ile davetlileri güldüren engelliler, halk oyunları gösterileriyle de coşku yaşattılar. Şölende daha sonra Başkan Çağırıcı, manken Schaefer ile sinema ve tiyatro oyuncusu Çatalbaş sırasıyla 350 kursiyere sembolik diplomasını verdi. Ressam kursiyerler Kazım Şahin ile Yasin Akkaş da resim çalışmalarından oluşan iki tabloyu Schaefer ve Çatalbaş’a hediye etti.

“Engelliler sarayı gerçek bir saray olmuş”

Şölen sonrası Engelliler Sarayı’ndaki atölyeleri ziyaret eden Schaefer ile Çatalbaş kursiyerlerin çalışmalarını yakından izledi. Kursiyerlerle sohbet eden ünlü iki isim ahşap, dikiş-nakış, mantar yetiştirme, müzik, kek yapımı gibi atölyeler ile jimnastik salonunu gezdi. Schaefer, “Buraya ilk defa geliyorum. “Gerçek bir saray ile karşılaştım. Atölyelerde kursiyerler çok başarılı çalışmalar yapıyor. Ben de drama çalışması yapmak isterim. Burada kursiyerlerle drama çalışması yaparız” dedi.

Çatalbaş da eskiden böyle bir sarayın inşa edileceğinin söylenmesinin bile mümkün olmadığını belirterek, “Hayran kaldım. Hem mimari hem de donanım olarak mükemmel bir yer. Engelliler burada yeteneklerini ortaya koyuyor” diyerek duygularını dile getirdi.