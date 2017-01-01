Başkan Kılıç gözlerini kapatıp, yemek yaptı

Maltepe’den “engel tanımam” dediler

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, görme engellilerin hayata nasıl tutunduğunu anlamak amacıyla gözlerini kapatarak, görme engelli aşçı Namık Tuncel ile birlikte yemek yaptı. Kılıç, “Engelsiz bir yaşam için öncelikle empati kurmaya ve birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var” dedi.

Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfak Atölyesi’nde, Maltepe Belediyesi’nin İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile hayata geçirdiği “Engelsiz Hayat Projesi” heyecanı yaşandı. Engelsiz Hayat Projesi kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç gözlerini kapattı ve Balıkesir’den yola çıkan, Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Derneği Koordinatörü, görme engelli aşçı Namık Tuncel ile birlikte mantarlı tavuk sote yaptı.

“ÖNCE EMPATİ KURACAĞIZ”

“Engelsiz bir yaşam için öncelikle empati kurmaya ve birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var” diyen Kılıç, gözlerini kapatan siyah bantla bir yandan yemek yaparken, bir yandan da Maltepe’de engelsiz bir yaşam için yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Üreten Engelliler Merkezi’ni hizmete açmaya hazırlandıklarını ifade eden Kılıç, “Bu merkezimiz sayesinde engelli dostlarımız hem sosyal hayata katılacak, hem de üreterek kendi yeteneklerini keşfedecekler” dedi. Etkinlik sayesinde engellilerin yaşadığı sorunları daha iyi anladığını belirten Kılıç, “Ne yazık ki toplum olarak, engellileri anlamak konusunda eksikliklerimiz var. Onlara acıyan gözlerle bakmak yerine hayata tutunma çabalarına ve mücadelesine destek olmalıyız” diye konuştu.

“Ben Engel Tanımam” diyerek, Türkiye çapında engelliler için farkındalık yaratmak amacıyla Balıkesir’den yola çıktığını belirten Namık Tuncel ise “Başkan Kılıç gibi insanlar, hem engellilerin sorunlarının çözümünde, hem de sosyal yaşamda var olmaları konusunda umut oluyor. Bugün bu etkinlik için Maltepe’nin seçilmesi tesadüf değil. Maltepe, başkanıyla birlikte engelsiz bir yaşam için çok önemli çalışmalara imza atıyor. Bu projede sizlerle işbirliği yaptığım için mutluyum” dedi.