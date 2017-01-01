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Kartal Gazetesi » Büyükşehir, Manşet » 16 yaşındaki Berkan Ateş’in cenaze namazı kılındı.
16 yaşındaki Berkan Ateş’in cenaze namazı kılındı.
16 yaşındaki Berkan Ateş’in cenaze namazı kılındı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin cenaze namazı kılındı.

İstanbul’da bir iş adamına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda tesadüfen olay yerinden geçtiği sırada vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Berkan Ateş’in cenaze namazı kılındı.
Silivri Alibey Mahallesi Altın Sokak üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iş adamı Murat K.’ya yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda iş adamı kasığından vurularak yaralanırken, evinin yakınında bulunan marketten alışveriş yapmaya giden 16 yaşındaki Berkan Ateş ise hayatını kaybetmişti.
16 yaşındaki talihsiz genç için, bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Gencin naaşı ikindi namazı sonrasında Alibey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi defnedilmek üzere Samsun Çarşamba’ya gönderildi.

📆 19 Ocak 2017 Perşembe 12:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   73 kez okundu

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2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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