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Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Manşet » Gazeteci Hrant Dink için suikastin 10’uncu yıldönümünde düzenlenecek olan anma töreni öncesinde gazete binasının bulunduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.
Gazeteci Hrant Dink için suikastin 10’uncu yıldönümünde düzenlenecek olan anma töreni öncesinde gazete binasının bulunduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.
Gazeteci Hrant Dink için suikastin 10’uncu yıldönümünde düzenlenecek olan anma töreni öncesinde gazete binasının bulunduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Şişli’de Hrant Dink anması öncesi yoğun güvenlik önlemi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, suikastın 10’uncu yıldönümü anması nedeniyle Şişli Osmanbey’de bazı cadde ve sokaklar polis tarafından bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Bölgede kuş uçurtmayan polis, uzun namlulu silah ve TOMA’larla yoğun güvenlik önlemi aldı.
Gazeteci Hrant Dink için suikastin 10’uncu yıldönümünde düzenlenecek olan anma töreni öncesinde gazete binasının bulunduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Önlemler kapsamında Halaskargazi Caddesi’nin bir bölümü ve binaya çıkan sokaklar polis tarafından bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendirildi. Sokak başlarında ve caddede uzun namlulu silahlarla önlem alan polis çevrede kuş uçurtmuyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşın TOMA’larda, bekleyişini sürdürüyor. Öte yandan gazete binasına “Özlüyoruz Ahparig” yazılı dev bir Dink posterinin asıldığı görüldü. Anmanın saat 14.30’da başlayacağı öğrenildi.

📆 19 Ocak 2017 Perşembe 12:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   65 kez okundu

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9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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