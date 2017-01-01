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İstiklal Caddesi’nde araç trafiği adeta E-5 Karayoluna döndü.
İstiklal Caddesi’nde araç trafiği adeta E-5 Karayoluna döndü.

Taksim’de hizmet veren nostaljik tramvay seferleri, alt yapı çalışması nedeniyle 6 ay boyunca yapılamayacak. Hattın bakıma alınmasının ardından İstiklal Caddesi’nde araç trafiği adeta E-5 Karayoluna döndü. Taksim’de İstiklal Caddesi’ne renk katan ve özelikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği nostaljik tramvay seferleri, altyapı çalışması nedeniyle 6 ay boyunca yapılamayacak. Yapılan çalışma kapsamında Taksim Meydanı’ındaki tramvay durağına, “İstiklal Caddesi’ndeki altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren Nostaljik Tramvay hattı hizmet veremeyecektir. Bu güzergahı kullanacak yolcularımız İstanbul Metrosunu kullanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” yazılı Türkçe, İngilizce duyuru afişi asıldı. Seferlere ara verilmesinin ardından tramvay hattının Galatasaray Meydanı bölümünde çalışmalara başlanıldığı görüldü.

İstiklal Caddesi E-5 Karayolu’na döndü   
Öte yandan bu çalışmadan dolayı saat 10.00’a kadar araç trafiğine açık olan İstiklal Caddesi üzerinde trafik zaman zaman durdu. Adeta E-5 Karayoluna dönen caddeye sürücülerde tepki gösterdi. Cadde üzerinde trafiğe takılan sürücüler, “Tramvay hattı bakıma alınmış, Galatasaray Meydanı’nda da çalışma var bu yüzden trafik oluştu. 6 ay olması kötü olmuş” dedi.

📆 19 Ocak 2017 Perşembe 11:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   55 kez okundu

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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