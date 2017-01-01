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Tarihi Kapalıçarşı karanlığa gömüldü
Tarihi Kapalıçarşı karanlığa gömüldü

Fatih’te elektrik ekiplerinin çalışması nedeniyle Tarihi Kapalıçarşı karanlığa gömüldü. İş yerlerini mum ile aydınlatan, el ve cep telefonu feneriyle çalışan esnaf, duruma tepki gösterdi. Esnaf yetkililerden bir an önce sorunun çözülmesini istedi.

İstanbul’da Fatih bölgesinde planlı elektrik kesintisi ve çalışması nedeniyle birçok yer karanlığa gömüldü. Bu kesintilerden etkilenen yerlerden birisi de tarihi Kapalıçarşı oldu. Son zamanlarda sık sık elektrik kesintilerine maruz Kapalıçarşı’da esnaf duruma tepki gösterdi. İş yerlerini mum ile aydınlatan, el ve cep telefonu feneriyle çalışamaya çalışan esnaf, yetkililerden duruma bir an önce çözüm bulmasını istedi.

“Dünyanın göz bebeği olan bir kapalıçarşıda böyle elektriksiz kalıyoruz”
4 tarafın karanlık olduğunu ifade eden Mustafa Sönmez, “1978’lerde de böyle oluyordu, yine bu duruma geldik. 38 sene önceki duruma geldik, bu günler için öyle. Son zamanlarda sık sık kesilmeye başladı. Zaten müşteri de yok. Bir de üstüne elektrik de kesilmeye başladı. Ne moral kaldı ne de iş kaldı. Bu ara kesintiler çoğalmaya başladı. Siber saldırı olduğunu duyduk. Yetkililere diyeceğimiz, bozuksa tamir etsinler, insanları elektriksiz bırakmasınlar. İnsanlar buna para veriyor ama zam deyince kimse bir şey demiyor. İşe gelince de burada karanlıkta kalıyoruz. Dünyanın göz bebeği olan bir kapalı çarşı da böyle elektriksiz kalıyoruz” dedi.

“Buranın 1 gün kapalı olması felaket gibi bir şey”
Elektrik kesintisinin ticareti olumsuz etkilediğini söyleyen Metin Çubuk da, “Hiç kimse karanlıkta içeriye girmiyor. Kapalı çarşının 1 gün kapalı olması ki burası ülkenin ekonomisinin can damarıdır. Buranın böyle olması ne demektir? Böyle bir şey olamaz. Felaket gibi bir şey. Gündüz arıza mı var, neden gece çalışma yapılmıyor. Bugün telefon açıyoruz, 4-5’de gelecek diyorlar. Mağdur oluyoruz, 1 gün çalışmamak ne demek. Kapalıçarşı gece kapalı, gece yapsınlar gündüz değil” ifadelerini kullandı.
Esnafın karanlık çarşıda bekleyişi sürüyor.

📆 19 Ocak 2017 Perşembe 11:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   56 kez okundu

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2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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