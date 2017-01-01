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Sultanbeyli Yeni Meydanlara Kavuşuyor
Sultanbeyli Yeni Meydanlara Kavuşuyor

Sultanbeyli Belediyesi ilçeye yeni sanat yapıları ve meydan kazandırmaya devam ediyor.

İlçenin çehresini değiştiren çalışmalara imza atan Sultanbeyli Belediyesi mahallelere sanatsal yapı kazandırmaya devam ediyor. Daha önce Mecidiye, Hasanpaşa ve Adil Mahallelerine yapılan sanatsal yapılar şimdi ise Battalgazi ve Mehmet Akif Mahallesine kazandırılıyor. Sanatsal yapıların biri Kubbe Caddesi ve Bosna Bulvarı’nın kesişimine, bir diğeri ise Ziyaülhak ve Petrol Yolu Caddesi kesişimine inşa edilecek. Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle harmanlanarak yapılacak olan sanatsal yapılar bölgenin görüntüsünü değiştirecek. Mecidiye Mahallesi Uzundere mevkiinde bulunan saat kulesi ise revize edilerek, yeni bir görüntüye kavuşturulacak.

📆 19 Ocak 2017 Perşembe 10:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   60 kez okundu

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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