Kartal sahilde trafik kazası oldu, ağır yaralı var

Kartal sahilde trafik kazası oldu, ağır yaralı var

Kartal sahilde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Sahil yolunda seyir halindeki aşırı süratli giden araç virajı alamayarak başka bir araca arkadan çarpınca kaldırıma da çarparak savrulması sonucu sürücüsü ağır yaralı olduğu belirtildi.

Kaza sonucu ağır hasar gören araçtan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından zorluklarla çıkarılarak tedavi için hastaneye gönderildi.