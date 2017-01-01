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Kartal sahilde trafik kazası oldu, ağır yaralı var
Kartal sahilde trafik kazası oldu, ağır yaralı var

Kartal sahilde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Sahil yolunda seyir halindeki aşırı süratli giden araç virajı alamayarak başka bir araca arkadan çarpınca kaldırıma da çarparak savrulması sonucu sürücüsü ağır yaralı olduğu belirtildi.

Kaza sonucu ağır hasar gören araçtan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından zorluklarla çıkarılarak tedavi için hastaneye gönderildi.

📆 18 Ocak 2017 Çarşamba 23:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   335 kez okundu

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5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
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8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
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10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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