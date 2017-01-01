Halk Eğitim kursiyerleri sporda dünya çapında başarı elde ettiler

Okullarda açılan spor kursları başarıya doymuyor

Kartal Halk Eğitim Müdürü Resul ÖZDEMİR, başarılı kurslar hakkında bilgi verirken,

“Kartal Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla farklı okullarımızda öğrencilerimize yönelik olarak spor kursları açtık. Bu kurslarımız kısa sürede meyvelerini vermeye başladı ve ulusal- uluslarası alanda öğrencilerimiz başarı elde etmeye başladılar. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı I. Döneminin sonu itibariyle sporcularımız Kickboks- Muay Thai, Taekwando, Güreş ve Masa Tenisi branşlarında birçok sporcumuz İstanbul, Türkiye, Avrupa ve Dünya çapında dereceler elde ettiler. Sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi başarılarından dolayı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Sporcular, antrenörler ve okul müdürleri elde ettikleri başarıların gururunu ve sevincini Kartal Halk Eğitim Müdürü Resul ÖZDEMİR ile birlikte Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA ile paylaştılar.

İşte sporcuların elde ettikleri başarılar;

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