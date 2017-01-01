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Halk Eğitim kursiyerleri sporda dünya çapında başarı elde ettiler
Halk Eğitim kursiyerleri sporda dünya çapında başarı elde ettiler

Okullarda açılan spor kursları başarıya doymuyor
Kartal Halk Eğitim Müdürü Resul ÖZDEMİR, başarılı kurslar hakkında bilgi verirken,

“Kartal Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla farklı okullarımızda öğrencilerimize yönelik olarak spor kursları açtık. Bu kurslarımız kısa sürede meyvelerini vermeye başladı ve ulusal- uluslarası alanda öğrencilerimiz başarı elde etmeye başladılar. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı I. Döneminin sonu itibariyle sporcularımız Kickboks- Muay Thai, Taekwando, Güreş ve Masa Tenisi branşlarında birçok sporcumuz İstanbul, Türkiye, Avrupa ve Dünya çapında dereceler elde ettiler. Sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi başarılarından dolayı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Sporcular, antrenörler ve okul müdürleri elde ettikleri başarıların gururunu ve sevincini Kartal Halk Eğitim Müdürü Resul ÖZDEMİR ile birlikte Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA ile paylaştılar.

İşte sporcuların elde ettikleri başarılar;

 

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📆 18 Ocak 2017 Çarşamba 22:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   118 kez okundu

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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