KARTAL BELEDİYESİ’NDEN ENGELLİLERE İSTİHDAM İMKÂNI

Kartal Belediyesi, engelli vatandaşların başlıca sıkıntıları arasında yer alan işsizlik sorununa bulduğu çözüm ile farkını ortaya koydu. Kartal Belediyesi, bu çalışmalar kapsamında son olarak ilçede ikamet eden engelli vatandaşları Türkiye’nin en büyük bankaları arasında yer alan Akbank yetkilileri ile bir araya getirerek iş görüşmesi yapmalarını sağladı.

Kartal Belediyesi, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor. 2009 yılından bu yana ilçede iş arayan vatandaşlarla firmaları bir araya getirerek çözüm üreten ve yüzlerce işsize iş sağlayan Kartal Belediyesi, bu kez de Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda iş talebinde bulunan çok sayıda engelli vatandaşı Türkiye’nin en büyük bankaları arasında yer alan Akbank yetkilileri ile bir araya getirerek iş görüşmesi yapmalarını sağladı. Göreve geldiği 2009 yılından bu yana “Sosyal Belediyecilik” anlayışını belediyeciliğin temel ilkesi haline getiren ve bütün belediye faaliyetlerini “Sosyal Belediyecilik” ekseninde ele alan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal’da yaşayan engelli vatandaşların, engelsiz bir yaşam düzeyine sahip bireyler olarak hayatlarını rahatça sürdürebilmeleri için Kartal’da örnek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Kartal Belediyesi son olarak engelli vatandaşların en büyük sıkıntıları arasında yer alan istihdam sorununu gündemine aldı. Kartal Belediyesi ve Akbank arasında yapılan işbirliği ile Akbank bünyesinde İstanbul Şubeler Gişe Yetkilisi / Gebze Çağrı Merkezi Yetkilisi olarak görev alacak engelli vatandaşların personel alımını yapmak için engelli vatandaşları ve Akbank yetkililerini bir araya getirdi.

“2009 yılından beri Kartal’da tüm işsizleri işverenlerle bir araya getiriyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, işsizliğin ülkemiz gibi Kartal için de önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek sosyal belediyecilik adına bu konuda yapılabilecek çalışmaları ilgili tüm kurumlarla işbirliği yaparak işsizlik sorununa çare üretmeye çalıştıklarını belirtti. Başkan Altınok Öz, ”Herkesin işi, aşı olması bizim en büyük temennimizdir. İşsiz vatandaşlarımızdan kurumumuza çok sayıda başvuru geliyor. Belediyelerin alacağı personel ve norm kadroları belli. Sınırlı sayıda personel barındırabiliyoruz. Belediye şirketleri ya da taşeronda çalışacak işçi sayısı da sınırlı. Bu durumda iş için yapılan başvuruları farklı bir çalışma ile göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren sürdürüyoruz. Kartal ilçesinde engelli engelsiz tüm işsizleri işverenlerle bir araya getirerek yardımcı oluyoruz.” dedi.