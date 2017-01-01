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Belediyeden 69 bin soruna jet çözüm
Belediyeden 69 bin soruna jet çözüm

Maltepe Belediyesi, 2016 yılında kendisine çeşitli yollarla iletilen 69 bin sorunu çözüme kavuşturdu. En çok şikâyet iletilen mahalle 6 bin 804 şikâyetle Zümrütevler olurken, en çok şikâyet sonuçlandıran müdürlük ise 13 bin 225 şikâyet oranıyla Yapı Kontrol Müdürlüğü oldu.

Maltepe Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2016 yılında, kendisine bağlı Altın Masa birimini yeniden revize etti. “Halk Masası” adını alarak büyüyen ve alanında uzman müdürlük yetkililerince verilen personelle desteklenen müdürlük birimi, hızlı bir biçimde kendisine iletilen 70 bin 618 şikâyetin 68 bin 981’ini sonuçlandırdı. Mahalle bazında en çok şikâyet iletilen mahallelerde ilk üç sırayı 6 bin 804 şikâyetle Zümrütevler, 5 bin 166 şikâyetle Bağlarbaşı ve 4 bin 593 şikâyetle Cevizli aldı.

Şikâyet sonuçlandırmada müdürlük bazında, 13 bin 225 şikâyet oranıyla Yapı Kontrol Müdürlüğü ilk sırada yer aldı. Şikâyet, öneri ya da taleplerin 29 bin 80’i elden dilekçeyle, 17 bin 587’si telefonla kayıt şeklinde, 20 bin 787’si internet sitesi ya da sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi. Gelen evraklarınsa 740’ını BİMER, 14’ünü CİMER, 623’ünü e-posta, 2 bin 418’ini posta, 60’ını kargo, 8’sini faks/teleks, 311’ini de halk toplantılarında iletilen şikâyetler oluşturdu.

Vatandaşlar, Maltepe Belediyesi “Halk Masası”na (0216) 458 99 99 numaralı telefondan veya halkmasasi@maltepe.bel.tr veya altinmasa@maltepe.bel.tr e-posta adreslerinden ulaşarak şikayetlerini iletebiliyorlar.

📆 18 Ocak 2017 Çarşamba 17:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   66 kez okundu

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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