Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik’e geliyor

Toplam 1 milyar TL’lik 217 yatırımın açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 217 yatırımın Toplu Açılış Törenini gerçekleştirmek üzere Pendik’e geliyor. İlçeye kazandırılan toplam 1 milyar TL’lik yatırımların açılış töreni, 21 Ocak Cumartesi günü Tavşantepe Metro İstasyonu’nda yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılacağı törende aralarında Pendik Hükümet Konağı, Pendik Metrosu, Velibaba, Harmandere ve Yayalar Sosyal Konutları, Katı Atık Getirme Merkezi, 69 park, 31 antrenman sahası, Esenyalı Köprüsü, Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi, Güreş Spor Kompleksi ve Skate Park, Pendik Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nün de olduğu 1 milyar TL maliyetli 217 yatırımın resmi açılışını gerçekleştirecek.

Tarih: 21.01.2017 (Cumartesi)

Saat: 14.00

Yer: Tavşantepe Metro İstasyonu