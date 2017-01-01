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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik’e geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik’e geliyor

Toplam 1 milyar TL’lik 217 yatırımın açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 217 yatırımın Toplu Açılış Törenini gerçekleştirmek üzere Pendik’e geliyor. İlçeye kazandırılan toplam 1 milyar TL’lik yatırımların açılış töreni, 21 Ocak Cumartesi günü Tavşantepe Metro İstasyonu’nda yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılacağı törende aralarında Pendik Hükümet Konağı, Pendik Metrosu, Velibaba, Harmandere ve Yayalar Sosyal Konutları, Katı Atık Getirme Merkezi, 69 park, 31 antrenman sahası, Esenyalı Köprüsü, Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi, Güreş Spor Kompleksi ve Skate Park, Pendik Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nün de olduğu 1 milyar TL maliyetli 217 yatırımın resmi açılışını gerçekleştirecek.

Tarih: 21.01.2017 (Cumartesi)

Saat: 14.00

Yer: Tavşantepe Metro İstasyonu

📆 18 Ocak 2017 Çarşamba 17:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   61 kez okundu

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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