Ameliyata giren 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti, ihmal iddiası!

Sancaktepe’de özel bir hastanede reflü ameliyatına giren 23 yaşındaki Yasin Uslu, hayatını kaybetti. Gencin yakınları ameliyat sırasında hastanın atar damarının kesildiğini iddia ederken, hastane yönetimi ise iddiaları yalanladı.

Henüz 23 yaşında olan ve özel bir hastanede laboratuar görevlisi olarak çalışan Yasin Uslu, Pazartesi günü Sancaktepe’de özel bir hastanede reflü ameliyatı oldu. Uslu ailesinin iddiasına göre doktorlar ameliyat sırasında Uslu’nun atar damarını kesti. Zor bir ameliyat süreci geçiren genç, bu sabah hayatını kaybetti. Yaşanan olay Yasin Uslu’nun yakınlarını yasa boğdu. Yasin Uslu’nun yakınları olayda büyük bir ihmal olduğunu savunarak hastaneyi suçladı.

Gencin babası Yaşar Uslu, “Biz Yasin Uslu’yu Pazartesi günü reflü ameliyatı için Sancaktepe’de özel bir hastaneye götürdük. Bize ‘yarım saatlik bir ameliyatı var’ dediler. Kapalı ameliyat olacaktı. Kapalı ameliyat yapılırken, kamera için delik açılması sırasında atar damarını patlatıyorlar. Ondan sonra da kan kaybı yaşıyor. Sonra müdahale için açık ameliyata başlıyorlar. Atar damarı dikemedikleri için çocuğum kan kaybından orada nabzını kaybediyor. Sonra yoğun bakıma alınıyor. Biz baskı yapınca devlet hastanesine sevk edildi. Ve oradaki ameliyatın ardından tekrar aynı hastaneye geldi. Bugün sabah saatlerinde bize ölüm haberini verdiler. Doktor’un büyük bir ihmali var” dedi.

Hastane yönetimi ise hasta yakınlarının iddialarını yalanladı. Ameliyat sırasında hastanın değerlerinin hızla düştüğünü ve bu nedenle açık ameliyat yapmak zorunda kaldıklarını anlatan hastane yetkilileri, atar damar kesilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Yasin Uslu’nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yasin Uslu’nun ailesi ise gerekli hukuki girişimlerde bulunacağını bildirdi.