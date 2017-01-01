Maltepeli çocuklardan “çok sesli” koro

Maltepe Belediyesi’nin, SANSEV (Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği) işbirliğiyle geçtiğimiz yıl seçmelerini yaptığı Çok Sesli Çocuk Korosu, yeni yılla birlikte çalışmalarına başladı.

Maltepe’yi kültürün ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Maltepe Belediyesi, geçtiğimiz yıl kurduğu 70 kişilik Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun ardından, çocuklar için Çok Sesli Çocuk Korosu’nun hazırlıklarını tamamladı. Maltepe’deki çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan koroda, 300’e yakın öğrencinin arasından seçilen 8-14 yaş grubundan 60 çocuk yer alıyor. Çalışmalarına geçtiğimiz cumartesi günü başlayan koro, düzenlenecek konserlerle sanatseverlerin karşısına çıkacak.