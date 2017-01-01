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Maltepeli çocuklardan “çok sesli” koro
Maltepeli çocuklardan “çok sesli” koro

Maltepe Belediyesi’nin, SANSEV (Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği) işbirliğiyle geçtiğimiz yıl seçmelerini yaptığı Çok Sesli Çocuk Korosu, yeni yılla birlikte çalışmalarına başladı.

Maltepe’yi kültürün ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Maltepe Belediyesi, geçtiğimiz yıl kurduğu 70 kişilik Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun ardından, çocuklar için Çok Sesli Çocuk Korosu’nun hazırlıklarını tamamladı. Maltepe’deki çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan koroda, 300’e yakın öğrencinin arasından seçilen 8-14 yaş grubundan 60 çocuk yer alıyor. Çalışmalarına geçtiğimiz cumartesi günü başlayan koro, düzenlenecek konserlerle   sanatseverlerin karşısına çıkacak.

📆 18 Ocak 2017 Çarşamba 15:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   59 kez okundu

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PUAN DURUMU

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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