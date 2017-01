NAZIM HİKMET VE BERTOLT BRECHT KARTAL’DA ANILDI

Her ikisi de 20. yüzyılın en önemli şairleri arasında yer alan Bertolt Brecht ve Nazım Hikmet, Kartal Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik ile anıldı. Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Nazım Hikmet’in ve Bertolt Brecht’in şiirlerinden bestelenmiş eserleri Sema Moritz seslendirdi.

Aynı çağda, aynı yıllarda iki farklı ülkede benzer kaderleri paylaşan ve her ikisi de sanatı bir daha geri döndürülemeyecek ölçüde başkalaştıran şairler Bertolt Brecht ve Nazım Hikmet, Kartal Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik ile anıldı. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Ocak ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte orkestra ile birlikte sahne alan Sema Moritz her iki usta şairin dizelerinden bestelenmiş eserleri seslendirdi. Koreografi gereği her şarkıyla birlikte şiirdeki bir anı temsil eden afişler de değişti. Dinleyicilerin zaman zaman eşlik ettiği şarkıları seslendiren Moritz, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Etkinliğin ardından sanatçı Sema Moritz’e Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel tarafından çiçek takdim edildi. Sanatçı Sema Moritz, Brecht’in de Nazım’ın da inançları ve inatlarıyla insanlığa ilham kaynağı olduklarını ve 20. yüzyılın en büyük acılarına tanıklık ettiklerini belirterek : “Ülkelerinden sürüldüler, kitapları yasaklandı. Değişme ve değiştirme tutkusu ile üretmiş ve yaşamış bu iki büyük şair direnci; özgür tercihleri ve yaşama bakışları ile günümüz sanatı açısından çok çeşitli olanaklar içeriyor.” dedi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ise yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: “Nazım Hikmet’i ve Bertolt Brecht’i anıyoruz. Bu zorlu koşullarda zalimin zulmüne boyun eğmeyen bütün sanatçılara, zalimlerin karşısında susmayan bütün sanatçı dostlarıma ve Nazım ustamın bu direnişinin tüm herkese örnek olmasını diliyorum. Önümüzdeki zor günlerde umutsuzluğa kapılmadan, umudun ve umut getirecek hamlelerin geleceğinden hiç şüpheniz olmasın. Bizler ve sizler olduğunuz sürece bu olumsuzluklara geçit yok. Yılmayacağız ve güzel günler için hep birlikte mücadele edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Selam olsun Nazım ustaya, Selam olsun Bercht’e…”