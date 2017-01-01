120 Soruya 120 Doğru Cevap Vererek Birinci Oldu

Belediye bünyesinde hizmet veren gençlik merkezinde eğitim alan Emrullah Ahmet Altundal tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye genelinde adını birinciler arasına yazdırdı.



Sultanbeyli Gençlik Eğitim Merkezlerinde 430 öğrenci TEOG kursu alıyor. Kurs kapsamında Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce dersleri veriliyor. Gençlik eğitim merkezleri TEOG’un birinci basamağında yüzde 83 oranında bir başarı elde etti. Gençlik merkezi öğrencilerinden Emrullah Ahmet Altundal tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye genelinde birinciler arasına adını yazdırdı. 12 öğrenci ise 120 sorudan 117’sine doğru cevap vererek önemli bir başarı elde etti.