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120 Soruya 120 Doğru Cevap Vererek Birinci Oldu
120 Soruya 120 Doğru Cevap Vererek Birinci Oldu

      Belediye bünyesinde hizmet veren gençlik merkezinde eğitim alan Emrullah Ahmet Altundal tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye genelinde adını birinciler arasına yazdırdı.

Sultanbeyli Gençlik Eğitim Merkezlerinde 430 öğrenci TEOG kursu alıyor. Kurs kapsamında Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce dersleri veriliyor. Gençlik eğitim merkezleri TEOG’un birinci basamağında yüzde 83 oranında bir başarı elde etti. Gençlik merkezi öğrencilerinden Emrullah Ahmet Altundal tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye genelinde birinciler arasına adını yazdırdı. 12 öğrenci ise 120 sorudan 117’sine doğru cevap vererek önemli bir başarı elde etti.

 

📆 18 Ocak 2017 Çarşamba 11:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   30 kez okundu

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PUAN DURUMU

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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