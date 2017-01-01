Kulaçoğlu,15 yıldır sektörümüze olan bu kasıt nedir?

Yıllardır muammaya dönüşen Harem Otogarı’nın yapımı tartışması konusunda sert bir açıklama yapan Kulaçoğlu, “15 yıldır aynı terane…” dedi.

Harem otogarı İşletmecileri Acentaları ve Esnafları Dernek Başkanı Kemal Kulaçoğlu, “Harem kalkıyor, taşınıyor” gibi demeçlerde bulunuyor ve hatta tarihler verip, ihaleler ile ilgili vatandaşları bilgilendiriyorlar. 7 adet cep terminali yapılacak, Harem yerine Ataşehir’de otogar yapılacakmış; 15 yıldır aynı terane… Nereye yapıyorsunuz, nerede yaptınız? Bu soruların maalesef bir karşılığı yok…

Bu sektörün insanı ile dalga geçer gibi, vatandaşlar ile dalga geçer gibi konuşmalar yıllardır süre geliyor. Allah aşkına yapacağınız şeyi vaat edin yeter!

80 yıldır bu camia otobüsü ile, personeli ile bu vatana hizmet ediyor. Cenazesini, valizini, yolcusunu taşıdı bu ülkenin. Hiçbir hükümet bu şekilde otobüsçüyü mağdur etmedi. 1987’de, petrolün olmadığı yıllarda bile böyle bir mağduriyet olmadı. Şimdi ise otogar mağduriyeti yaşıyoruz; göçebe gibi mahalle aralarından, sokak içlerinden otobüs kaldırıyoruz. Metropol İstanbul’un Anadolu yakasında otogarımız yok, biz her halde yolcu taşımıyoruz. Denizin altına tünel yaptınız, yerin altına yol yaptınız, lakin onca canı taşıyan bu insanlar için bir otogarı yapamadınız. 15 yıldır sektörümüze olan bu kasıt nedir, anlam veremedik.

Sektörün zaten gerçek bir sahibi yok. 3 Federasyon var. Birincisi deli dumrul misali geçen otobüsten de, geçmeyen otobüsten de park parası adı altında soygun yapıyor. İkinci federasyon sektör için bir şeyler yapmaya kalkıyor önü kesiliyor. Üçüncü federasyon ise bir fırtına ile geldi, lakin hızı kesildi ve yapıp yapamayacağı belli olmadı. Anlayacağınız birbirimizin önünü kestik ve iş yapamaz olduk.

Bizi istedikleri gibi çekip uzatıyorlar. Yetkililer otobüsçünün derdini dinlemiyor ve kendi bildikleri, işlerine geldikleri gibi davranıp uygulamalar yapıyorlar. 3. Köprüyü otobüsçüye mecbur kıldılar, eğer kurala uymazsan cezası 990 TL… Vicdan lazım!

Özel halk otobüsleri halkı taşıyor da biz ne taşıyoruz? 20 saatlik yolculuğu 24 saate çıkardınız, vatandaşı araç içine mecbur ettiniz.

Otobüsün yol maliyeti, mazot, köprü parası yıllık 120.000 TL’ye tekabül ediyor. Efendiler eğer bir parça vicdanınız varsa oturun tutun bu hesabı, yazıktır! 30 bin araçlık sektör 7-8 bine düştü, hep zarar! Biraz da bu hesaplara kafa yorun lütfen!

Şimdi hesap zamanı! Sektörün duayenleri toplanın ve çare düşünün, çözüm üretin! Kendinizi düşünmekten vazgeçin, egolarınızı yenin ve bir araya gelin. Yol uzadı 3. köprüyle… İzmit, Adapazarı firmaları gibi Bayrampaşa ve Harem’e girecek araç saatlerini ayırın. Kısa mesafe yol giden büyük firmalar; sizlerin de Harem’de yazıhaneleri var faaliyete sokun. Dudullu’da ödediğiniz kiralardan kurtulun.

Kiralarınızı, servis paralarını, çalışanlarınızın maaşlarını dahi ödeyemiyorsunuz; bunu herkes hatta yolcularınız dahi biliyor. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Isparta, Denizli; bari bu lokasyonları uçağa kaptırmayın. Ekmek kapımız kapanmasın. Harem’de faaliyet başlatın. Sirkeci’den vapurla gelen yolcu herkese yeter.

Bu beraberliği sağlayabilirsek eğer, o zaman Ataşehir’de bir otogar yapılması mecburi olur. Yol, köprü ve otogarın 130 TL masrafından kurtulmuş olursunuz. En basit hesap ile 500 TL paranız cebinizde kalır.

Birlikten kuvvet doğar! Fikirde, düşüncede bir olursak, yapılacak projede başarılı oluruz. Sektör mensuplarına sevgi ve saygılarımı arz ederim.