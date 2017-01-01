Emektar Satranç Oyuncuları Kartal’da yarıştı

Satranç sporuna gönül veren emektar isimlerin yarıştığı İstanbul Emektar Satranç Oyuncuları İl Birinciliği Turnuvası Kartal’da yapıldı.

Kartal Belediyesi’nin de desteklediği turnuva, 14-15 Ocak tarihleri arasında 33 usta oyuncunun katılımı ile düzenlendi. 65 yaş üstü Kıdemli Emektar Kategorisi’nde birinciliği Kartal Belediyespor Satranç Takımı kaptanı Salih Muratoğlu kazandı. 50 yaş üstü Emektar Satranç Oyuncuları kategorisinde ise birinciliği Kartal Belediyespor oyuncusu Vedat Ali Çetinkaya aldı.

Kartal Soğanlık Balkan Göçmenleri Derneği’nde düzenlenen İstanbul Emektar Satranç Oyuncuları İl Birinciliği Turnuvası’na toplam 33 usta oyuncu katıldı. Kartal Belediyesi’nin yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu’nun da desteklediği turnuva 2 gün sürdü. Zorlu maçların ardından 65 yaş üstü Kıdemli Emektar Kategorisi’nde birinciliği Kartal Belediyespor Satranç Takımı kaptanı Salih Muratoğlu kazanırken, İbrahim Bapoğlu ikinci, Nail Odabaşı ise üçüncü oldu. 50 yaş üstü Emektar Satranç Oyuncuları kategorisinde ise birinciliği Kartal Belediyespor oyuncusu Vedat Ali Çetinkaya alırken, Aydın Satıcı ikinci ve Deniz Baş ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Turnuvanın sona ermesinin ardından katılan tüm oyunculara madalya verilirken Besim Baş yaptığı konuşmada satranç sporuna verdiği destekten dolayı Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür etti.