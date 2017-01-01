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Ahmet Şimşek’li öğrencilere bağımlılıktan korunma yolları anlatıldı
Ahmet Şimşek’li öğrencilere bağımlılıktan korunma yolları anlatıldı

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi9. Sınıf öğrencilerine “Bağımlılık ve bağımlılıktan korunmanın yolları” konusunda seminer verildi. Rehberlik Servisinden Psikolog Öykü Gülken’in verdiği seminerde konuyla ilgili videolar gösterildi, öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Rehberlik Biriminden Psikolog Öykü Gülken, öğrencileribağımlılık konusundabilgilendirmek amacıyla seminer verdiklerini, video izletip soruları yanıtladıklarını, verimli bir seminer gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Öğrencilerimizi nasıl koruyacağımız önemlidir.”

Rehberlik Bölüm Başkanı Psikolog Fatma Demirkaya ise, “Bağımlılık yalnızca madde bağımlılığı olarak algılanmamalıdır. Bağımlılık çok geniş kapsamlı bir konudur. Bağımlılık konusunda önemli olan, öğrencilerimizi bunlardan nasıl koruyacağımızdır. Bu nedenle seminerler düzenliyoruz ve öğrencilerimize bağımlılık konusunda ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Neden Bağımlı hale geliriz? Bağımlılık nasıl gelişir? Nasıl yok edilir? Bağımlılıktan kurtulmak için nelere dikkat etmemiz gerekir? Nerelerden yardım ve destek alınır? Bağımlılıkla geçen sürenin yerine hangi aktiviteleri koyarsak daha iyi kontrol sağlarız ve kendimizi koruyabiliriz? gibi soruların yanıtlarını öğrencilerimizle paylaştık.”dedi.

📆 17 Ocak 2017 Salı 16:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   73 kez okundu

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2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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